Кровавая атака на Марганец: российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль, 13 раненых
На Днепропетровщине 22 мая в результате атаки российского FPV-дрона в Марганце пострадали 13 гражданских. Оккупанты целенаправленно попали рядом с транспортом, в котором работники местного предприятия направлялись на работу
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews .
Вражеский FPV-дрон попал рядом со служебным транспортом, в котором находились работники одного из предприятий. Из-за удара в автомобиле вылетели окна.
По предварительным данным, ранения получили 13 человек.
Четверо пострадавших госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Напомним, ночью 22 мая российские войска 15 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались четыре района региона.
22 мая 2026
