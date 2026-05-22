Драка между подростками в Харьковской области: полиция открыла уголовное производство

Фото иллюстративное

В Харьковской области правоохранители расследуют обстоятельства дерзкого инцидента с участием несовершеннолетних: в центре города Люботин 21 мая подростковый конфликт перерос в открытую драку

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Вчера, 21 мая, в центре города Люботина произошел конфликт между несовершеннолетними, переросший в драку.

Сотрудники полиции оперативно установили всех фигурантов конфликта.

Информация о происшествии была зарегистрирована работниками отделения полиции №2 Харьковского райуправления полиции №1 ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжаются необходимые следственные действия, опрос свидетелей и анализ видеоматериалов.

Напомним, что ученика из села Александровка на Одесщине госпитализировали после конфликта с другими школьниками. Родственники утверждают, что парня могли избить старшие ученики.