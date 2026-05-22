Пограничники устроили "кладбище" российских пушек

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу пилотов разведывательных и ударных БПЛА 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого. Украинские защитники отправляют на "кладбище" уничтоженной техники пушки, военный транспорт, средства РЭБ, дроны и другую технику окупантов.

"Наши пилоты непрерывно совершенствуют тактику, повышают точность и находят новые решения для уничтожения врага. Ловкость и технологичность ежедневно конвертируются в потери для оккупантов и надежную защиту нашей границы", - говорят пограничники.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.