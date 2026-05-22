Фото: полиция

В Могилев-Подольском районе полицейские задержали женщину, которая во время семейного конфликта ранила ножом свою несовершеннолетнюю дочь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось 19 мая в одном из сел Ямпольской громады. По предварительной информации, пьяная мать во время ссоры на бытовом грунте ударила 17-летнюю девушку кухонным ножом в спину. Пострадавшую госпитализировали.

Правоохранители задержали 52-летнюю женщину. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (оконченное покушение на умышленное убийство).

Суд избрал задержанной меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Ровно перед судом предстанет 32-летний мужчина, обвиняемый в умышленном убийстве знакомого - он нанес жертве удар ножом в шею.