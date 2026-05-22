22 мая 2026, 18:48

"Золотые" аппараты для хирургии: на масштабных сделках с закупками разоблачили должностных лиц научного центра

Фото: Киевская городская прокуратура
Прокуратура разоблачила должностных лиц Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии им. Ф.Г. Яновского на хищении свыше 4 миллионов гривен бюджетных средств

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Установлено, что в 2024-2025 гг. один из заместителей директора Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины, ответственный за проведение закупок, вступил в сговор с представителями частного общества, предлагавшего медицинские товары по завышенным ценам.

Согласно данным досудебного расследования, подозреваемый согласовал с представителями поставщика основные условия тендера, цены и требования к продукции. При этом согласованные цены были выше рыночных. В случае, если бы в тендере победило другое предприятие, уполномоченный по закупкам отменил бы закупку.

В результате таких договоренностей за два года было заключено 11 договоров поставок товаров медицинского назначения. Все эти договоры заключались по завышенным ценам.

Закупали аппаратуру и инструменты для операционных блоков, систему визуализации для торакальной хирургии, медицинские материалы, используемые при операциях.

Как следствие, государственное медицинское учреждение за два года переплатило за приобретенные медицинские товары более 4,1 млн грн.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении одному из заместителей директора Государственного учреждения "Национальный научный центр фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины", посреднику и двум представителям общества - поставщика медицинских товаров. Их подозревают в завладении деньгами медучреждения и пособничестве завладению деньгами.

Напомним, что 22 мая суд избрал меры пресечения двум директорам предприятий, организовавших схему поставки в ВСУ опасных рационов.

