В Никополе дрон атаковал гражданское авто: водитель погиб, жена в тяжелом состоянии

Утром 5 апреля российские войска направили ударный FPV-дрон в автомобиль, двигавшийся по одной из самых оживленных улиц Никополя Днепропетровской области

Об этом сообщила Национальная полиция.

Отмечается, что на месте погиб 61-летний водитель. Его 60-летняя жена ранена, пока она в тяжелом состоянии госпитализирована.

В результате удара транспортное средство врезалось в дерево и получил значительные повреждения.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины (военные преступления, повлекшие гибель человека).

Правоохранители еще раз призывают жителей прифронтовых общин, в частности Никополя, быть максимально осторожными: избегать передвижения по гражданскому транспорту по улицам, которые находятся под постоянной угрозой, и без необходимости не покидать места жительства.

Напомним, также 5 апреля в Центральном районе Херсона вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль бойцов батальона полиции особого назначения. К сожалению, в результате взрыва погиб капитан полиции Виталий Кухарчук.