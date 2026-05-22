Оставили "автограф" с поличным: в Харьковской области задержали рецидивистов за разбойное нападение

Фото: полиция Харьковской области

В марте в полицию поступило сообщение о нападении в частном домовладении. Правоохранители установили, что двое неизвестных проникли в дом, где находился 24-летний мужчина

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Злоумышленники открыто завладели мобильным телефоном мужчины, после чего между потерпевшим и нападающими возникла потасовка. Убегая с места происшествия, фигуранты оставили спортивную сумку с инструментами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались мужчины в возрасте 35 и 39 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

20 мая 2026 оперативниками Харьковщины при силовой поддержке полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и в автомобилях, которые использовались при подготовке и совершении преступления.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, сетевое оборудование и другие вещдоки, имеющие значение для уголовного производства.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры фигурантам поставлено в известность о подозрении в совершении ограбления.

В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

