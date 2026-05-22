ДТП произошло 21 мая около 18:50 в селе Песчаное Кременчугского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Киевской 46-летний водитель Volkswagen выехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. К сожалению, от полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, днем 20 мая в ДТП в Сумской области погиб 16-летний мотоциклист. Еще один подросток – в больнице.