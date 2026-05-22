По 12 лет заключения: суды вынесли суровые приговоры двум насильникам несовершеннолетних

Фото: Офис Генерального прокурора

В Кировоградской и Днепропетровской областях суды вынесли приговор двум мужчинам, приговоренным к 12 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетних девушек

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В Кировоградской области 34-летний бывший правоохранитель из Александровской общины признан виновным в изнасиловании двух девушек (ч.ч. 3, 4 ст. 152 УК Украины).

Доказано, что в июле 2021 года он, зная о возрасте потерпевших, под предлогом подвоза домой совершил сексуальное насилие в отношении 13-летней знакомой, а через два дня - в отношении другой 14-летней.

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

В Днепропетровской области апелляционный суд оставил без изменений 12-летнее заключение 43-летнему жителю Днепра, который подал апелляцию, пытаясь отменить решение предыдущей инстанции.

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры доказали, что в течение 2024-2025 годов осужденный насиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы.

Под психологическим давлением он принуждал ребенка к действиям сексуального характера, а также шантажировал его, заявляя, что у него есть провокационные видео с его участием и покажет их матери и другим. Девочка долго молчала, а чтобы зафиксировать преступления - включала диктофон на телефоне. О пережитом она рассказала маме только после того, как она разорвала отношения с обидчиком.

Напомним, что ранее в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку .