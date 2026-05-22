Избиение ветерана в Киеве: в ТЦК сделали заявление
В ТЦК прокомментировали инцидент по избиению ветерана в Шевченковском районе Киева. Проводится проверка
Об этом сообщает Киевский ТЦК и СП, передает RegioNews.
В сети распространяется информация об инциденте с участием ветерана войны Артема Мороза, представителей ТЦК и СП Шевченковского района и при присутствии сотрудников полиции.
В ТЦК отметили, что между военными ТЦК и ветераном Артемом Морозом произошел конфликт с применением физической силы, которую нельзя ничем оправдывать. В ТЦК подчеркнули, что участники конфликта и их руководство будут нести ответственность. Теперь будет проводиться проверка.
"Призываем граждан пользоваться исключительно проверенными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных или манипулятивных сообщений", – заявили в ТЦК.
Напомним, в сети распространяют видео, где военный с битой ворвался в ТЦК. Его сына с инвалидностью якобы избили. Он потребовал, чтобы его сына отпустили. На место происшествия вызвали полицию. Отмечается, что пострадавших нет.