Избиение ветерана в Киеве: в ТЦК сделали заявление

В ТЦК прокомментировали инцидент по избиению ветерана в Шевченковском районе Киева. Проводится проверка

Об этом сообщает Киевский ТЦК и СП, передает RegioNews.

В сети распространяется информация об инциденте с участием ветерана войны Артема Мороза, представителей ТЦК и СП Шевченковского района и при присутствии сотрудников полиции.

В ТЦК отметили, что между военными ТЦК и ветераном Артемом Морозом произошел конфликт с применением физической силы, которую нельзя ничем оправдывать. В ТЦК подчеркнули, что участники конфликта и их руководство будут нести ответственность. Теперь будет проводиться проверка.

"Призываем граждан пользоваться исключительно проверенными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных или манипулятивных сообщений", – заявили в ТЦК.

Напомним, в сети распространяют видео, где военный с битой ворвался в ТЦК. Его сына с инвалидностью якобы избили. Он потребовал, чтобы его сына отпустили. На место происшествия вызвали полицию. Отмечается, что пострадавших нет.