Ворог завдав майже тисячу ударів по Запорізькій області: поранено чоловіка
У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки поранено 46-річного чоловіка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, протягом минулої доби російські війська завдали 872 удари по регіону. Зокрема:
- авіаудари – зафіксовано 22 випадки;
- безпілотники – 606 атак, здебільшого FPV-моделей, спрямованих на різні об’єкти регіону;
- РСЗВ – проведено 5 обстрілів по інфраструктурі області;
- артилерійські удари – 239 атак по різних територіях і об'єктах.
Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.
Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Загинули троє людей, серед них – дитина. Ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинк, дитячий садок..
