06 квітня 2026, 07:37

Ворог завдав майже тисячу ударів по Запорізькій області: поранено чоловіка

06 квітня 2026, 07:37
Фото: Запорізька ОВА
У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки поранено 46-річного чоловіка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом минулої доби російські війська завдали 872 удари по регіону. Зокрема:

  • авіаудари – зафіксовано 22 випадки;
  • безпілотники – 606 атак, здебільшого FPV-моделей, спрямованих на різні об’єкти регіону;
  • РСЗВ – проведено 5 обстрілів по інфраструктурі області;
  • артилерійські удари – 239 атак по різних територіях і об'єктах.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Загинули троє людей, серед них – дитина. Ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинк, дитячий садок..

03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
