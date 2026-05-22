22 мая 2026, 12:46

На Львовщине женщина 8 лет жила с термометром в теле – ее прооперировали

Фото: Университетская больница
Во Львове медики удалили из мочевого пузыря 42-летней женщины ртутный термометр, находившийся в ее организме в течение восьми лет

Об этом сообщили в Университетской больнице Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, передает RegioNews.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на боль в животе и частые позывы к мочеиспусканию. Также она сообщала о подтекании мочи.

При обследовании ультразвуковое исследование выявило в мочевом пузыре образование, похожее на большой камень с посторонним стержнем. Для уточнения диагноза пациентку направили на компьютерную томографию, показавшую наличие ртутного термометра.

По словам врачей, за годы пребывания в организме предмет полностью инкрустировался камнем, что повлекло за собой серьезные осложнения, в частности пролежень стенки мочевого пузыря и образование пузырно-пузырного свища.

Медики провели операцию и удалили термометр вместе с камнем. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей, продолжается процесс заживления.

Напомним, во львовской больнице "Охматдет" прооперировали 15-летнюю девочку из Запорожья, из желудка которой изъяли килограмм волос. Оказалось, что девочка проглатывала волосы механически и безотчетно и даже не подозревала, что это может привести к серьезным проблемам.

