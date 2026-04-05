19:10  05 апреля
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
17:37  05 апреля
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
14:15  05 апреля
Ругалась при детях: на Волыни судили учительницу-логопеда
05 апреля 2026, 15:22

В Херсоне вражеский дрон попал в полицейский автомобиль: есть погибший

Фото: Национальная полиция
Сегодня утром, 5 апреля, в Центральном районе Херсона вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль бойцов батальона полиции особого назначения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К сожалению, в результате взрыва капитан полиции Виталий Кухарчук получил травмы, несовместимые с жизнью.

Виталий родился 1 сентября 1990 года. Службу в органах внутренних дел начал в ноябре 2010 года в областном центре в должности инспектора дорожно-патрульной службы. Впоследствии работал участковым офицером полиции. В сентябре 2021 года перевелся в роту полиции особого назначения.

Летом 2024 года капитан Кухарчук вступил в батальон полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Херсонской области и сегодня в составе мобильной огневой группы защищал жителей города от вражеских дронов. На его счету – десятки уничтоженных российских БПЛА.

Без сына остались родители, без мужа – жена.

Коллектив полиции Херсонщины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего коллеги. Ему навсегда 35.

Напомним, в феврале российский БПЛА "Ланцет" попал в эвакуационный автомобиль. В результате атаки погибли двое правоохранителей – 23-летняя Юлия Келеберда и 39-летний Евгений Калган.

В Херсоне оккупанты заминировали мост через реку Кошевая
05 апреля 2026, 13:33
Российские атаки на Сумщину: ранены 35 человек, среди них 19 детей
05 апреля 2026, 11:57
Ночной удар по Одессе: есть пострадавшие, повреждены жилые дома
05 апреля 2026, 09:01
Все новости »
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Панорамный снимок зубов: современная диагностика для здоровой улыбки
05 апреля 2026, 19:55
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
05 апреля 2026, 19:10
Ремонт международных трасс в Украине: работы планируют завершить к 1 мая
05 апреля 2026, 18:27
В Никополе дрон атаковал гражданское авто: водитель погиб, жена в тяжелом состоянии
05 апреля 2026, 17:57
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
05 апреля 2026, 17:37
Попадание "Шахеда" в Харькове: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
05 апреля 2026, 16:50
На Днепропетровщине снова появились вражеские листовки с угрозами
05 апреля 2026, 16:14
Мемуары Столтенберга и теневые переговоры с Россией: что известно
05 апреля 2026, 15:42
Украинские дроны атаковали порт "Транснефть" и объекты "Лукойла" в РФ
05 апреля 2026, 14:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
