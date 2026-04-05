Сегодня утром, 5 апреля, в Центральном районе Херсона вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль бойцов батальона полиции особого назначения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К сожалению, в результате взрыва капитан полиции Виталий Кухарчук получил травмы, несовместимые с жизнью.

Виталий родился 1 сентября 1990 года. Службу в органах внутренних дел начал в ноябре 2010 года в областном центре в должности инспектора дорожно-патрульной службы. Впоследствии работал участковым офицером полиции. В сентябре 2021 года перевелся в роту полиции особого назначения.

Летом 2024 года капитан Кухарчук вступил в батальон полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Херсонской области и сегодня в составе мобильной огневой группы защищал жителей города от вражеских дронов. На его счету – десятки уничтоженных российских БПЛА.

Без сына остались родители, без мужа – жена.

Коллектив полиции Херсонщины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего коллеги. Ему навсегда 35.

Напомним, в феврале российский БПЛА "Ланцет" попал в эвакуационный автомобиль. В результате атаки погибли двое правоохранителей – 23-летняя Юлия Келеберда и 39-летний Евгений Калган.