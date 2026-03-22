Массированные атаки на Запорожье: два человека погибли, восемь ранены
За минувшие сутки российские войска нанесли 700 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак погибли два человека, еще восемь получили ранения.
Детали атак:
- Авиаудары: российские войска совершили 23 авиаудара по разным районам области.
- Дроны: 395 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожскую область.
- РСЗО: зафиксировано 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Артиллерия: 277 артиллерийских ударов пришлись по разным районам области.
Поступило 76 сообщений о повреждении жилья, нежилых построек и объектов инфраструктуры.
Напомним, российские военные атаковали беспилотниками Запорожья утром 21 марта. В результате удара погибли супруги, пострадали их две дочери. Также травмированы четверо взрослых. А уже около 16:00 оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Запорожья.
22 марта 2026, 09:03
20 марта 2026
13 марта 2026
09 марта 2026
03 марта 2026
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
