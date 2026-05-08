08 мая 2026, 12:07

Незаконная вырубка леса в Черкасской области: чиновнику лесхоза объявили подозрение

Фото: ГБР
ДБР сообщило о подозрении начальнику отдела "Черкасского лесного хозяйства", из-за халатности которого были уничтожены более 80 деревьев ценных пород

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Следствие установило, что в период с февраля по май 2024 года при подготовке участка к санитарной вырубке чиновник неправильно определил его пределы, безосновательно увеличив площадь на 0,3 гектара. В результате в план рубки попало 81 дерево – дубы, сосны, грабы, березы и клены, на которые не было лесорубного билета. Несмотря на отсутствие разрешений, в апреле 2025 года эти деревья вырубили.

Государство понесло убытки на сумму более 832 тысяч гривен.

Чиновнику инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об отстранении мужчины от должности, избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и аресте его имущества для возмещения ущерба.

Напомним, на Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн. За совершенное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

