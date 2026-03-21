Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеского удара разрушен частный дом.

Погибли два человека – мужчина и женщина.

Два ребенка, девочки 15 и 11 лет, получили травмы. По информации от медиков – жизни детей ничего не угрожает.

Еще одному 46-летнему мужчине понадобилась помощь врачей.

Напомним, 20 марта враг нанес авиаудар по Славянску. Атака была осуществлена с использованием трёх ФАБ-250.