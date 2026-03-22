22 березня 2026, 11:17

Масовані атаки на Запоріжжя: дві людини загинули, вісім поранені

Фото: Запорізька ОВА
За минулу добу російські війська завдали 700 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак загинули дві людини, ще вісім отримали поранення.

Деталі атак:

  • Авіаудари: російські війська здійснили 23 авіаудари по різних районах області.
  • Дрони: 395 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запорізьку область.
  • РСЗВ: зафіксовано 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
  • Артилерія: 277 артилерійських ударів прийшлися по різних районах області.

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя вранці 21 березня. Внаслідок удару загинуло подружжя, постраждали їхні дві доньки. Також травмовані четверо дорослих. А вже близько 16:00 окупанти атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
