Масовані атаки на Запоріжжя: дві людини загинули, вісім поранені
За минулу добу російські війська завдали 700 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атак загинули дві людини, ще вісім отримали поранення.
Деталі атак:
- Авіаудари: російські війська здійснили 23 авіаудари по різних районах області.
- Дрони: 395 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запорізьку область.
- РСЗВ: зафіксовано 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
- Артилерія: 277 артилерійських ударів прийшлися по різних районах області.
Надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя вранці 21 березня. Внаслідок удару загинуло подружжя, постраждали їхні дві доньки. Також травмовані четверо дорослих. А вже близько 16:00 окупанти атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя.
