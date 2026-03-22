Враг атаковал спасателей в Сумах: поврежден пожарный автомобиль

В ночь на 22 марта в городе Сумы российские войска атаковали спасателей во время исполнения служебных обязанностей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что чрезвычайники проводили очередное обследование территории после предварительного попадания. В момент, когда они уже завершали работы и готовились возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной.

В результате атаки поврежден пожарный автомобиль.

К счастью, личный состав успел вовремя отреагировать и отойти в безопасное место – никто не пострадал.

"Это очередной сознательный удар по тем, кто спасает и помогает. Это очередное преступление врага еще раз показывает – они воюют с спасающими людей", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, недавно в Запорожской области россияне атаковали эвакуационный автомобиль спасателей. Это произошло, когда офицеры вывозили людей из прифронтовой деревни. Оккупанты коварно ударили двумя FPV-дронами: они взорвались рядом с автомобилем. К счастью, никто из людей не пострадал.