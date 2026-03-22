22 марта 2026, 09:24

Враг атаковал спасателей в Сумах: поврежден пожарный автомобиль

22 марта 2026, 09:24
Фото: ГСЧС Сумщины
В ночь на 22 марта в городе Сумы российские войска атаковали спасателей во время исполнения служебных обязанностей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что чрезвычайники проводили очередное обследование территории после предварительного попадания. В момент, когда они уже завершали работы и готовились возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной.

В результате атаки поврежден пожарный автомобиль.

К счастью, личный состав успел вовремя отреагировать и отойти в безопасное место – никто не пострадал.

"Это очередной сознательный удар по тем, кто спасает и помогает. Это очередное преступление врага еще раз показывает – они воюют с спасающими людей", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, недавно в Запорожской области россияне атаковали эвакуационный автомобиль спасателей. Это произошло, когда офицеры вывозили людей из прифронтовой деревни. Оккупанты коварно ударили двумя FPV-дронами: они взорвались рядом с автомобилем. К счастью, никто из людей не пострадал.

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
