Полиция завершила расследование в отношении иностранца, устроившего конфликт с боеприпасом в Святошинском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи направили обвинительный акт в суд.

За незаконное обращение с оружием 47-летнему мужчине грозит до семи лет заключения.

Фигуранта будут судить по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, инцидент произошел в конце марта по улице Академика Ефремова. Пьяный мужчина приставал к людям возле одного из домов и провоцировал конфликт. Когда прохожие начали реагировать, он достал гранату Ф-1 и начал угрожать. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли боеприпас.