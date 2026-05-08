В Киеве будут судить иностранца, который угрожал прохожим гранатой
Полиция завершила расследование в отношении иностранца, устроившего конфликт с боеприпасом в Святошинском районе столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Следователи направили обвинительный акт в суд.
За незаконное обращение с оружием 47-летнему мужчине грозит до семи лет заключения.
Фигуранта будут судить по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, инцидент произошел в конце марта по улице Академика Ефремова. Пьяный мужчина приставал к людям возле одного из домов и провоцировал конфликт. Когда прохожие начали реагировать, он достал гранату Ф-1 и начал угрожать. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли боеприпас.
