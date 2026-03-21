Утренняя атака на Запорожье: количество пострадавших выросло
Число раненых из-за утренней атаки беспилотников на Запорожье возросло до шести
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Уже 6 раненых в результате утренней атаки россиян на Запорожье. К медикам обратился еще один мужчина и две женщины. Всем оказывают помощь", – говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили подробности про последствия вражеской атаки. Погибли супруги: 42-летний мужчина и 39-летняя женщина. Их дочери 11 и 15 лет получили травмы. Детей госпитализировали.
Из-за попадания разрушен частный дом. Также от взрывной волны и обломков повреждены автомобили и дома, расположенные рядом.
В результате удара по объекту инфраструктуры повреждено промышленное помещение и травмирован работник, находившийся на работе.
Напомним, российские военные атаковали беспилотниками Запорожья утром 21 марта.