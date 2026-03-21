Число раненых из-за утренней атаки беспилотников на Запорожье возросло до шести

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже 6 раненых в результате утренней атаки россиян на Запорожье. К медикам обратился еще один мужчина и две женщины. Всем оказывают помощь", – говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили подробности про последствия вражеской атаки. Погибли супруги: 42-летний мужчина и 39-летняя женщина. Их дочери 11 и 15 лет получили травмы. Детей госпитализировали.

Из-за попадания разрушен частный дом. Также от взрывной волны и обломков повреждены автомобили и дома, расположенные рядом.

В результате удара по объекту инфраструктуры повреждено промышленное помещение и травмирован работник, находившийся на работе.

Напомним, российские военные атаковали беспилотниками Запорожья утром 21 марта.