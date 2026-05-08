Пограничники показали, как уничтожают оккупантов, которые "притворяются кустами"

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на фронте. На этот раз пограничники опубликовали видео, на котором можно увидеть, как они уничтожают россиян, пытающихся скрываться

На этих кадрах можно увидеть работу операторов беспилотников бригады "Стальная граница", работающих на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

По результатам успешных вылетов пилоты ликвидировали двух окупантов. Один из россиян внимательно наблюдал из-за кустов, полагая, что его никто не видит.

"Также точными сбросами и ударами дронов-камикадзе пограничники поразили 8 вражеских укрытий, 2 автомобиля, 2 антенны связи и дрона-ждуна. Работаем дальше", - говорят военные.

Напомним, ранее Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму. Также под удар попали пункты управления беспилотниками в РФ.