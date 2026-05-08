Атаки дронов РФ на железную дорогу: с начала вторжения 165 погибших

С начала полномасштабного вторжения в результате атак российских беспилотников на объекты железнодорожной инфраструктуры в Украине погибли 165 человек

Об этом, как сообщает "Укринформ", сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, передает RegioNews.

По его словам, всего от таких атак пострадали 920 человек, среди них 67 детей. Большинство погибших – гражданские и работники железной дороги.

Также отмечается, что с начала военного положения зафиксировано 552 атаки на объекты железнодорожной инфраструктуры, половина из которых пришлась на текущий год.

Для ударов враг применил около 1,5 тысяч беспилотников, которыми были повреждены 158 объектов железной дороги.

В Нацполиции отмечают, что такие атаки носят системный характер и направлены на усложнение украинской логистики и передвижение гражданского населения.

Напомним, в апреле российская армия атаковала транспортную инфраструктуру Житомирской области. К сожалению, в результате атаки погибла женщина.

