Ночная атака дронов на Киевщину: повреждены предприятия и дома

В ночь на 22 марта Киевская область снова подверглась враждебной атаке беспилотниками. Под ударом оказались мирные населенные пункты, гражданская инфраструктура и жилые дома

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, больше всего последствий зафиксировано в Броварской общине. В результате атаки повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из объектов возник пожар, который оперативно удалось локализовать.

Также повреждены два частных дома – пострадали фасады и крыши. Кроме того, повреждены два легковых автомобиля и грузовик.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На местах происшествия работают все необходимые оперативные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и их ликвидация.

Напомним, в результате вражеской атаки утром 21 марта жители города Славутич Киевской области остались без электричества. Без света осталось почти 21 тысяча жителей.