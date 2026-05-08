08 мая 2026, 11:20

В Днепре полиция оцепила остановку из-за подозрительной коробки

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Днепре в пятницу, 8 мая, на подъезде к торговому центру "Дафи" правоохранители проводили проверку. Все из-за обнаруженной подозрительной коробки на остановке общественного транспорта

Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр Оперативный", передает RegioNews.

Полиция оперативно оцепила территорию сигнальными лентами и временно ограничила движение пешеходов. Пассажиров просили ожидать транспорт в более безопасных местах.

После проверки специалистами выяснилось, что предмет не представляет угрозы – коробка была пуста, вероятно, оставлена случайно прохожими.

Впоследствии оцепление сняли, а остановка общественного транспорта возобновила работу в обычном режиме.

В полиции отмечают, что даже в случае ложной тревоги гражданам важно соблюдать правила безопасности: не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться к ним и сразу сообщать по номеру 102.

Напомним, в Харьковской области неизвестный предмет взорвался в руках парня. Инцидент произошел 12 апреля вблизи пруда в селе Александровка Лозовского района. В результате взрыва парень получил травму. Его госпитализировали медики. К счастью, на данный момент его состояние удовлетворительное.

