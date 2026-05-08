На Прикарпатье водитель после ДТП сбежал из больницы и скрывался неделями

В городе Долина на Прикарпатье правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему водителю, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, спровоцыровал дорожно-транспортное происшествие и впоследствии скрылся из больницы

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Авария произошла 4 апреля около 20:00. Водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь с превышением скорости, проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться.

Во время побега он выехал на встречную полосу и на кольцевой развязке столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai. В результате ДТП травмы получили водители обоих транспортных средств.

После аварии пострадавших доставили в больницу, однако водитель Chevrolet покинул медучреждение во избежание проверки на состояние опьянения. Впоследствии он около трех недель скрывался и не появлялся дома.

Следствием установлено, что подозреваемый – 31-летний житель Долинской общины, который имеет непогашенную судимость за умышленное убийство.

В 2025 году его уже задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, тогда суд лишил его водительских прав на пять лет. Несмотря на это и отсутствие удостоверения, мужчина снова сел за руль.

Водителю сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. За совершенное ему грозит до трех лет лишения свободы.

