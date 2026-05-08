Пожар в Чернобыльской зоне: радиационный фон в Украине в норме

Фото: ГСЧС Киевщины

По состоянию на 11:00, 8 мая радиационная ситуация на территории Украины, в частности на севере Киевской области, остается стабильной

Об этом сообщила пресс-служба МВД и ГСЧС, передает RegioNews.

По данным Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны.

В службе призывали граждан при появлении противоречивой информации ориентироваться исключительно на официальные источники.

Напомним, в Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного пожара, стремительно распространяющегося из-за сильных порывов ветра и засухи. Сейчас огонь охватил уже более 1100 гектаров лесного массива.