Российских подразделений на территории Беларуси сейчас нет – ГПСУ
Украинская разведка пока не фиксирует присутствие подразделений армии РФ на территории Беларуси
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает RegioNews.
Несмотря на отсутствие военных групп, Беларусь продолжает активно помогать агрессору, развивая инфраструктуру и логистику, которые Россия может использовать для наступления в любой момент.
По словам Демченко, опасность северного направления не исчезала с 2022 года. Силы обороны постоянно мониторят ситуацию по ту сторону границы и отреагируют, если уровень угрозы начнет расти.
Напомним, вечером 2 мая с территории Беларуси в Украину залетал воздушный шар, который является ретранслятором и помогает российским воздушным целям.
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Атаки дронов РФ на железную дорогу: с начала вторжения 165 погибших
08 мая 2026, 10:58В Киеве будут судить иностранца, который угрожал прохожим гранатой
08 мая 2026, 10:54Имущество на 4,8 млн грн: начальник налоговой Полтавщины под прицелом САП
08 мая 2026, 10:36Во Львовской области женщина до полусмерти избила отца кочергой
08 мая 2026, 10:28Из-за обстрелов без света остаются потребители в четырех областях, – Минэнерго
08 мая 2026, 10:14Харьковщина под массированным огнем: пострадали 9 человек, в том числе дети
08 мая 2026, 09:59Во Львовской области столкнулись два мотоцикла: среди пострадавших – 14-летний подросток
08 мая 2026, 09:50Почему иногда чувство тревоги появляется без видимых причин
08 мая 2026, 09:46Взрывы в 700 км от Украины: Зеленский подтвердил удар по нефтяному объекту в Ярославле
08 мая 2026, 09:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все блоги »