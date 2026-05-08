Украинская разведка пока не фиксирует присутствие подразделений армии РФ на территории Беларуси

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает RegioNews.

Несмотря на отсутствие военных групп, Беларусь продолжает активно помогать агрессору, развивая инфраструктуру и логистику, которые Россия может использовать для наступления в любой момент.

По словам Демченко, опасность северного направления не исчезала с 2022 года. Силы обороны постоянно мониторят ситуацию по ту сторону границы и отреагируют, если уровень угрозы начнет расти.

Напомним, вечером 2 мая с территории Беларуси в Украину залетал воздушный шар, который является ретранслятором и помогает российским воздушным целям.