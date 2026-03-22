На Одесской железной дороге во время остановки поезда из-за дроновой угрозы погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.

Отмечается, что войска РФ в очередной раз атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге – на этот раз локомотив пригородного поезда

"Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизнь, но в то же время может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности. К сожалению, сегодня имеем и крайне досадный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров смертельно травмирована проводница по встречным поездам. пассажиров", – говорится в сообщении.

Сейчас идет тщательное расследование несчастного случая.

Напомним, в ночь на 22 марта в городе Сумы российские войска атаковали спасателей во время исполнения служебных обязанностей. В результате атаки поврежден пожарный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.