22 марта 2026, 10:56

На Одесской железной дороге во время эвакуации из-за вражеской атаки погибла проводница

Иллюстративное фото: из открытых источников
На Одесской железной дороге во время остановки поезда из-за дроновой угрозы погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.

Отмечается, что войска РФ в очередной раз атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге – на этот раз локомотив пригородного поезда

"Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизнь, но в то же время может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности. К сожалению, сегодня имеем и крайне досадный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров смертельно травмирована проводница по встречным поездам. пассажиров", – говорится в сообщении.

Сейчас идет тщательное расследование несчастного случая.

Напомним, в ночь на 22 марта в городе Сумы российские войска атаковали спасателей во время исполнения служебных обязанностей. В результате атаки поврежден пожарный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.

война Одесса Укрзализныця атака российская армия пассажиры проводница
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
