Россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожья: могут быть проблемы со светом
В субботу, 21 марта, около 16:00 российские военные атаковали критическую инфраструктуру Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением", – отметил чиновник.
В результате вражеского удара в зданиях рядом повреждены окна взрывной волной.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним, российские военные атаковали беспилотниками Запорожья утром 21 марта. В результате удара погибли супруги, пострадали их две дочери. Также травмированы четверо взрослых.
