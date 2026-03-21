В субботу, 21 марта, около 16:00 российские военные атаковали критическую инфраструктуру Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением", – отметил чиновник.

В результате вражеского удара в зданиях рядом повреждены окна взрывной волной.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские военные атаковали беспилотниками Запорожья утром 21 марта. В результате удара погибли супруги, пострадали их две дочери. Также травмированы четверо взрослых.