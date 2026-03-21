Медики оценивают состояние пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Запорожье как среднее и легкое

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

У женщин 84 и 74 лет диагностировали острую реакцию на стресс, после получения медпомощи они будут лечиться дома.

Девочки 15 и 11 лет получили минно-взрывные травмы и контузии.

Состояние 46-летнего мужчины – среднее – он остается под наблюдением врачей.

Еще двое пострадавших, 44-летняя женщина и мужчина, будут лечиться дома.

Напомним, российские военные атаковали беспилотниками Запорожья утром 21 марта. В результате удара погибли родители девочек: 42-летний мужчина и 39-летняя женщина.