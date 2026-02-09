В Запорожье загорелся жилой дом: погиб человек
В Запорожской области произошел пожар. К сожалению, в результате возгорания погиб человек
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Это произошло в одном из населённых пунктов Запорожского района. Около 11:50 загорелся частный жилой дом. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины без признаков жизни. Причину трагедии будут выяснять специалисты.
Напомним, ранее на Волыни во время пожара в деревянном доме погиб мужчина. Вероятной причиной трагедии стала неисправность печного отопления.
