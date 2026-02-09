На Киевщине из-за неисправности отопления погибли три человека

Фото: Нацполиция

Трагедия произошла 8 февраля в поселке Песковка. Местный житель обнаружил тела двух родственников и мужа

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В результате трагедии погибли 63-летняя женщина и 68-летний мужчина, а также 27-летний знакомый. По словам правоохранителей, причиной смерти могла стать неисправность печного отопления. Точные причины будут выяснять специалисты. Правоохранители начали досудебное расследование.

"Правоохранители призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, регулярно проверять состояние печного отопления и не пренебрегать мерами безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.