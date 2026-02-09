Жителям Черниговщины рассказали, как правильно измерять давление
Специалист «Красного Креста» Марина Солонина делится ключевыми правилами правильного измерения давления в офисе ОО «Защита государства»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Чернигов.
Итак, ключевые правила правильного измерения давления:
1. Успокойтесь и посидите спокойно 5-10 минут перед замером.
2. Сядьте на стул так, чтобы ноги стояли на полу, а спина имела опору.
3. Кладите руку так, чтобы от локтя она лежала на столе, а манжета была на уровне сердца.
4. При измерении важно находиться в спокойном состоянии и не разговаривать.
Адрес Черниговской ячейки общественной организации: г. Чернигов, ул. Гетмана Полуботко, 5.
