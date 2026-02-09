Жителям Черниговщины рассказали, как правильно измерять давление

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Чернигов.

Итак, ключевые правила правильного измерения давления:

1. Успокойтесь и посидите спокойно 5-10 минут перед замером.

2. Сядьте на стул так, чтобы ноги стояли на полу, а спина имела опору.

3. Кладите руку так, чтобы от локтя она лежала на столе, а манжета была на уровне сердца.

4. При измерении важно находиться в спокойном состоянии и не разговаривать.

Адрес Черниговской ячейки общественной организации: г. Чернигов, ул. Гетмана Полуботко, 5.

Как сообщалось, в начале февраля в Черниговской области горел центр социальной адаптации. Огонь уничтожил крышу и повредил стены здания.