Газовый коллапс в Винницкой области: из-за разгерметизации оборудования у людей загорались дома

иллюстративное фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в регионе произошло 14 пожаров, 11 из них – в жилом секторе. Один человек травмирован

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

В частности, в Казатине спасатели ликвидировали сразу четыре пожара, возникших почти одновременно в трех квартирах и одном частном жилом доме в результате разгерметизации газового оборудования.

Еще ряд пожаров укротили пожарные в частных домовладениях жителей региона.

Как сообщалось, в Винницкой области водолазы нашли тело мужчины, который утонул в реке Днестр. Мужчина пытался бежать из Украины и попасть в соседнюю страну.