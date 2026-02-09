20:43  09 февраля
У депутата Одесского горсовета нашли лишние 41 млн грн
20:20  09 февраля
В Тернопольской области нашли фрагменты тела 66-летнего мужчины
16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 19:45

На Днепропетровщине в авто взорвалась граната: погиб водитель

09 февраля 2026, 19:45
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел 9 февраля в 14:40 в г. Шахтерское Синельниковского района. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В городе Шахтерское произошел взрыв. Как рассказали в полиции, взорвалась граната в автомобиле ВАЗ. В этот момент в автомобиле был 37-летний мужчина. К сожалению, он получил тяжелые травмы, от которых он погиб на месте.

"Предварительно, детонация произошла в результате неосторожного обращения с боеприпасом", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области взорвался балкон в многоэтажке. В результате 69-летний мужчина и женщина получили ожоги разной степени тяжести. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

взрыв поджог полиция Днепропетровская область
07 августа 2025
