На Днепропетровщине в авто взорвалась граната: погиб водитель
Инцидент произошел 9 февраля в 14:40 в г. Шахтерское Синельниковского района. Правоохранители начали уголовное производство
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
В городе Шахтерское произошел взрыв. Как рассказали в полиции, взорвалась граната в автомобиле ВАЗ. В этот момент в автомобиле был 37-летний мужчина. К сожалению, он получил тяжелые травмы, от которых он погиб на месте.
"Предварительно, детонация произошла в результате неосторожного обращения с боеприпасом", - сообщили в полиции.
Напомним, в Киевской области взорвался балкон в многоэтажке. В результате 69-летний мужчина и женщина получили ожоги разной степени тяжести. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
