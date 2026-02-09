У Запоріжжі загорівся житловий будинок: загинула людина

Фото: ДСНС

У Запорізькій області сталась пожежа. На жаль, внаслідок займання загинула людина

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Це сталось в одному з населених пунктів Запорізького району. Близько 11:50 загорівся приватний житловий будинок. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів.

Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло 71-річного чоловіка без ознак життя. Причину трагедії будуть з'ясовувати фахівці.

Нагадаємо, раніше на Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік. Ймовірною причиною трагедії стала несправність пічного опалення.