У Запоріжжі загорівся житловий будинок: загинула людина
У Запорізькій області сталась пожежа. На жаль, внаслідок займання загинула людина
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Це сталось в одному з населених пунктів Запорізького району. Близько 11:50 загорівся приватний житловий будинок. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів.
Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло 71-річного чоловіка без ознак життя. Причину трагедії будуть з'ясовувати фахівці.
Нагадаємо, раніше на Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік. Ймовірною причиною трагедії стала несправність пічного опалення.
