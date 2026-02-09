Что нужно знать военным после ранения, контузии или заболевания
После ранения во время военной службы важно вовремя позаботиться о защите своих прав. Без надлежаще оформленных документов можно лишиться социальных гарантий и поддержки, предусмотренных государством
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Харьков.
Харьковский центр ОО "Защита Государства" объясняет, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны (ОИСВ), какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.
Офис Харьковской ячейки ОО "Защита Государства" :
г. Харьков, ул. Свободы, 4
- Понедельник – пятница: 10:00 – 17:00
- Горячая линия 24/7: 0 800 33 29 29
Напомним, в Харьковской области ветеранский бизнес может получить компенсацию за приобретенные товары. Украинский ветеранский фонд Минветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов ведения ветеранского бизнеса.