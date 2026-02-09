Что нужно знать военным после ранения, контузии или заболевания

иллюстративное фото: из открытых источников

После ранения во время военной службы важно вовремя позаботиться о защите своих прав. Без надлежаще оформленных документов можно лишиться социальных гарантий и поддержки, предусмотренных государством

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Харьков.

Харьковский центр ОО "Защита Государства" объясняет, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны (ОИСВ), какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

Офис Харьковской ячейки ОО "Защита Государства" :

г. Харьков, ул. Свободы, 4

Понедельник – пятница: 10:00 – 17:00

Горячая линия 24/7: 0 800 33 29 29

