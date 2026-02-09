Стало известно, как будут выключать свет 10 февраля
Во вторник, 10 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении компании.
Как сообщалось, россияне нанесли удар по энергетическому объекту на Волыни. В регионе продолжаются восстановительные работы.
