В Винницкой области из-за короткого замыкания загорелся дом: погиб человек
Трагедия произошла в поселке Сутиски. К сожалению, в результате пожара погибла женщина
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Как рассказали спасатели, в поселке Сутиски загорелся жилой дом. Во время тушения пламени спасатели обнаружили 72-летнюю женщину без признаков жизни. Пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.
"Призываем каждого соблюдать правила пожарной безопасности. Своевременно проверяйте исправность электросети, не перегружайте ее одновременным включением мощных электроприборов и не оставляйте работающую технику без присмотра. Берегите себя", - говорят спасатели.
Напомним, ранее в городе Славутич на Киевщине в квартире взорвался газовый баллон. Пострадали два человека.
