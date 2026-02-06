517 ударів по Запоріжжю та області за добу: дві людини загинули, п'ятеро поранено

Фото: Запорізька ОВА

За останню добу в Запорізькій області внаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще п'ятеро отримали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, окупанти завдали 517 ударів по регіону.

Серед атак були авіаційні удари, обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також атаки безпілотниками.

Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура, пошкоджено житлові будинки та автівки. Надійшло 85 повідомлень про руйнування та пошкодження.

Місцеві служби продовжують ліквідувати наслідки атак і надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 лютого, о 5:26 ранку внаслідок ворожої атаки на Запорізький район було зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя: 49-річний чоловік та 48-річна жінка.