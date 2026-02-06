В Тернопольской области из-за падения ледяной глыбы травмировался 8-летний мальчик

Фото: полиция

Инцидент произошел в четверг, 5 февраля, около 16:00 в Бережанах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ледяная глыба с крыши здания супермаркета упала на ногу 8-летнего мальчика. В результате этого ребенок упал на лед и ударился головой. Его доставили в больницу. Предварительно, у ребенка диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и привлечении виновных к ответственности.

