В Тернопольской области из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на утро 6 февраля в Тернопольской области из-за обледенения линий электропередач зафиксированы аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщила Тернопольская ОВА, передает RegioNews.

В частности, обесточено 27 линий электропередач напряжением 10 кВ, из них 16 – частично. Без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов, в том числе 42 – частично.

Электроснабжение ограничено для 8450 абонентов, при этом общая недоотпущенная мощность составляет 4,8 МВт.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме восстановления электроснабжения и ликвидации последствий непогоды.

Местные жители призывают соблюдать правила безопасности во время нахождения возле поврежденных электросетей.

Напомним, накануне из-за снегопада и нерасчищенных автодорог пробки парализовали Киев и пригород. Общественный транспорт приходилось ждать больше часа.