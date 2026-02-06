15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 10:07

В Тернопольской области из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов

06 февраля 2026, 10:07
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 6 февраля в Тернопольской области из-за обледенения линий электропередач зафиксированы аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщила Тернопольская ОВА, передает RegioNews.

В частности, обесточено 27 линий электропередач напряжением 10 кВ, из них 16 – частично. Без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов, в том числе 42 – частично.

Электроснабжение ограничено для 8450 абонентов, при этом общая недоотпущенная мощность составляет 4,8 МВт.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме восстановления электроснабжения и ликвидации последствий непогоды.

Местные жители призывают соблюдать правила безопасности во время нахождения возле поврежденных электросетей.

Напомним, накануне из-за снегопада и нерасчищенных автодорог пробки парализовали Киев и пригород. Общественный транспорт приходилось ждать больше часа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
непогода электричество Тернопольская область отключения света аварийные отключения аварийная бригада
В Тернопольской области ледяная глыба упала с крыши супермаркета на 8-летнего мальчика
06 февраля 2026, 10:30
На Тернопольщине с начала года семь человек погибли из-за переохлаждения
05 февраля 2026, 08:41
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »