Фейковые выплаты от ООН и товары на OLX: прокуратура разоблачила группу мошенников
Офис Генерального прокурора прекратил деятельность группы аферистов, укравших у людей около миллиона гривен. Подозрение объявили трем лицам
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Правоохранители выяснили, что на территории Украины действовала группа лиц, воровавших у людей деньги мошенническими методами. В частности, они маскировались под представителей международных организаций и через Telegram предлагали гражданам якобы получить денежную помощь от Организации Объединенных Наций.
Также известно, что аферисты прикидывались продавцами разных товаров. В частности, на платформе OLX. При общении с людьми они отправляли фишинговые ссылки, по которым граждане вводили свои персональные и платежные данные. Получив доступ к этой информации, они незаконно списывали средства со счетов потерпевших.
Обыски проводились в Одессе, а также в Харьковской и Днепропетровской областях. Организатору схемы вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.