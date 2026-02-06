Фейковые выплаты от ООН и товары на OLX: прокуратура разоблачила группу мошенников

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что на территории Украины действовала группа лиц, воровавших у людей деньги мошенническими методами. В частности, они маскировались под представителей международных организаций и через Telegram предлагали гражданам якобы получить денежную помощь от Организации Объединенных Наций.

Также известно, что аферисты прикидывались продавцами разных товаров. В частности, на платформе OLX. При общении с людьми они отправляли фишинговые ссылки, по которым граждане вводили свои персональные и платежные данные. Получив доступ к этой информации, они незаконно списывали средства со счетов потерпевших.

Обыски проводились в Одессе, а также в Харьковской и Днепропетровской областях. Организатору схемы вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

