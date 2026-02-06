Потери РФ по состоянию на 6 февраля: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 720 российских захватчиков, шесть танков, 11 бронемашин и 39 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 244 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник". На территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована.
