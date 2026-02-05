Возле Львова сбили российский ударный дрон

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Вражеский беспилотник обезвредили на территории Львовской общины. Это была атака на объект критической инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Пожары и значительные повреждения не зафиксированы.

Напомним, в середине января российский дрон попал в детскую площадку во Львове. Из-за этого было перекрыто несколько улиц.