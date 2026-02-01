17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2026, 11:00

Росіяни накрили артилерією Запорізьку область

01 лютого 2026, 11:00
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 1 лютого російські військові атакували Запорізьку область. Внаслідок ударів є поранені

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій області внаслідок обстрілів минулої доби 57-річна жінка та 54-річний чоловік дістали травми. Загалом за минулу добу ворог завдав 383 удари по 26 населених пунктах регіону, а саме:

  • 13 авіаційних – по Комишувасі, Шевченківському, Подах, Тернуватому, Новому Полю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці;
  • 155 дронових – по Запоріжжю, Червонодніпровці, Степногірську, Лук'янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогірʼю, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю, Солодкому;
  • чотири з реактивної артилерії – по Староукраїнці, Зеленому, Цвітковому, Добропіллю;
  • 211 зі ствольної артилерії – по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Староукраїнки, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Надійшло 48 повідомлень від місцевих жителів про пошкоджені житло, автівки та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, також у ніч на 1 лютого росіяни атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок удару дроном загинули двоє людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл атака Запорізька область
Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі
30 січня 2026, 07:03
Кривий Ріг під ударом дронів: одна загибла, троє поранених, поліція працює на місці
29 січня 2026, 19:57
Пʼять районів Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією: є постраждалі
29 січня 2026, 07:48
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Вінниччині чоловік стріляв у ТЦК
01 лютого 2026, 13:40
"Україна готова до предметної розмови": Зеленський анонсував нові переговори
01 лютого 2026, 13:15
Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: серед постраждалих жінки, які були на огляді
01 лютого 2026, 12:45
На Харківщині медики врятували життя пенсіонерки, в якої зупинилось серце
01 лютого 2026, 12:25
25 тисяч "зеленими" за роботу в СБУ: на Одещині викрили ділка, який торгував посадами
01 лютого 2026, 11:40
На Дніпропетровщині жінка підклала вибухівку під авто військового
01 лютого 2026, 11:20
Ще 1000 будинків у Києві лишаються без тепла
01 лютого 2026, 10:40
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: зруйновані будинки, є загиблі
01 лютого 2026, 10:20
Зеленський знову заговорив про особисту зустріч із Путіним
31 січня 2026, 18:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »