Росіяни накрили артилерією Запорізьку область
У ніч на 1 лютого російські військові атакували Запорізьку область. Внаслідок ударів є поранені
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У Запорізькій області внаслідок обстрілів минулої доби 57-річна жінка та 54-річний чоловік дістали травми. Загалом за минулу добу ворог завдав 383 удари по 26 населених пунктах регіону, а саме:
- 13 авіаційних – по Комишувасі, Шевченківському, Подах, Тернуватому, Новому Полю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці;
- 155 дронових – по Запоріжжю, Червонодніпровці, Степногірську, Лук'янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогірʼю, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю, Солодкому;
- чотири з реактивної артилерії – по Староукраїнці, Зеленому, Цвітковому, Добропіллю;
- 211 зі ствольної артилерії – по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Староукраїнки, Варварівки, Добропілля та Солодкого.
Надійшло 48 повідомлень від місцевих жителів про пошкоджені житло, автівки та об'єкти інфраструктури.
Нагадаємо, також у ніч на 1 лютого росіяни атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок удару дроном загинули двоє людей.
Росіяни вдарили по житловому будинку в ЗапоріжжіВсі новини »
30 січня 2026, 07:03Кривий Ріг під ударом дронів: одна загибла, троє поранених, поліція працює на місці
29 січня 2026, 19:57Пʼять районів Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією: є постраждалі
29 січня 2026, 07:48
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Вінниччині чоловік стріляв у ТЦК
01 лютого 2026, 13:40"Україна готова до предметної розмови": Зеленський анонсував нові переговори
01 лютого 2026, 13:15Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: серед постраждалих жінки, які були на огляді
01 лютого 2026, 12:45На Харківщині медики врятували життя пенсіонерки, в якої зупинилось серце
01 лютого 2026, 12:2525 тисяч "зеленими" за роботу в СБУ: на Одещині викрили ділка, який торгував посадами
01 лютого 2026, 11:40На Дніпропетровщині жінка підклала вибухівку під авто військового
01 лютого 2026, 11:20Ще 1000 будинків у Києві лишаються без тепла
01 лютого 2026, 10:40Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: зруйновані будинки, є загиблі
01 лютого 2026, 10:20Зеленський знову заговорив про особисту зустріч із Путіним
31 січня 2026, 18:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі