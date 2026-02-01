Росіяни накрили артилерією Запорізьку область

Фото: ОВА

У ніч на 1 лютого російські військові атакували Запорізьку область. Внаслідок ударів є поранені

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій області внаслідок обстрілів минулої доби 57-річна жінка та 54-річний чоловік дістали травми. Загалом за минулу добу ворог завдав 383 удари по 26 населених пунктах регіону, а саме:

13 авіаційних – по Комишувасі, Шевченківському, Подах, Тернуватому, Новому Полю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці;

155 дронових – по Запоріжжю, Червонодніпровці, Степногірську, Лук'янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогірʼю, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю, Солодкому;

чотири з реактивної артилерії – по Староукраїнці, Зеленому, Цвітковому, Добропіллю;

211 зі ствольної артилерії – по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Староукраїнки, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Надійшло 48 повідомлень від місцевих жителів про пошкоджені житло, автівки та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, також у ніч на 1 лютого росіяни атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок удару дроном загинули двоє людей.