Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 29 января российские военные атаковали артиллерией и дронами пять районов Днепропетровщины

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Оккупанты применили по Никопольщине РСЗО "Град". Готив по Красногригорьевской громаде.

Под ударом была и Николаевская громада Синельниковского района, по которой российская армия ударила беспилотниками. Пострадали два человека: 43-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, 33-летний – будет находиться на амбулаторном лечении. Загорелись дом культуры и авто.

Кроме того, россияне атаковали беспилотниками и другие территории области. В Богдановской громаде Павлоградского района горели автомобили. В Песчанской громаде Самаровского – здание кофейни.

В Кривом Роге повреждены одноэтажное здание и две легковушки.

Напомним, ночью 29 января оккупанты нанесли удар по частному сектору в Вольнянске Запорожского района. В результате обстрела погибли трое мирных жителей.