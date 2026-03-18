Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка "влетела" в грузовик

Авария произошла 17 марта около 19:45 часов на автодороге Решетиловка-Царичанка-Днепр, близ села Шевченково Решетиловской общины. Правоохранители начали уголовное производство

Предварительно, 49-летний водитель MITSUBISHI столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого находился 59-летний мужчина. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

"По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

