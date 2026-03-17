Сегодня (16 марта, – прим.ред.) на нескольких эфирах журналисты задавали почти идентичный вопрос: почему так ведет себя Дональд Трамп и может ли он развернуться от Путина?

Сегодня (16 марта, – прим.ред.) на нескольких эфирах журналисты задавали почти идентичный вопрос: почему так ведет себя Дональд Трамп и может ли он развернуться от Путина?

Честно говоря, этот вопрос, пожалуй, больше к психологам, чем к политическим аналитикам. Могу только представить, сколько людей в разных аналитических центрах мира ежедневно ломают голову после очередного сообщения или выступления нынешнего лидера США. Но если упростить, то Трамп делает ровно то, что обещал. Он действует асинхронно. И этим вводит в ступор практически всех.

Здесь нет обыкновенной линейности. Как мне говорили разные люди, Трамп удерживает внимание на чем-то одном не больше 15 минут. Далее переключается на новую тему, дальше – на другую. Постоянное переключение между темами имеет даже медицинский термин, но кто об этом может даже намекнуть, если Трамп считает себя самым здоровым человеком на планете?

Зато вместо предполагаемой логики решений появляется другой принцип: я хочу сделать так – и сделаю, кто бы мне что ни рассказывал. А дальше – это уже ваши проблемы, как вы будете с этим жить.

Это своеобразный вызов от человека в возрасте, который, как это ни странно звучит, прямо сейчас влияет и на мою семью, и на семьи моих друзей, и на какую-то совсем незнакомую семью где-то в Дании. Когда-то Трамп называл это политикой "стратегической неопределенности". Вот теперь мы наконец-то увидели, как это работает на практике.

И это даже не деловая тактика. Здесь скорее – об ощущении собственного величия. Когда ты так уверен в себе, что правила больше не имеют значения. Ибо, как известно, боги не ошибаются. И даже в туалет нет времени ходить – как тогда мир может обойтись без них?

В этом есть нечто от мессианства. После покушения в предвыборный период все это имеет еще большее обострение. И здесь мы часто совершаем ошибку, когда думаем, что мессию можно в чем-то убедить. Он не убеждается. Трамп просто знает, что он прав. Во всем. Ноль сомнений. Точка.

Поэтому не стоит ожидать, что он вдруг перестанет любить Путина (ибо мессия сам выбирает, кто ему нравится) и спустится с небес. Разве что – ради очередного пиар-эффекта. И, конечно, ради аплодисментов маленьких людей, которые до сих пор не подарили ему взлелеянную в мечтах игрушку – какую-то там Нобелевскую премию мира.

Трамп на самом деле стремится к одному – заставить мир себя полюбить. Безусловно. Без дурацких вопросов. Иначе – ради чего все это?