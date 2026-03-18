В Днепропетровской области ветеранов познакомили с 3D-печатью

В Днепропетровской области ОО "Защита государства" провело практическую лекцию по 3D-печати для ветеранов. Военным показали, чем эти технологии могут быть полезны как в обиходе, так и для фронта

Ветеран и специалист по 3D-моделированию Антон Бурда отметил, что нужно только материализовать идею и можно создавать нужные вещи. Например, 3D-печать позволяет производить технические детали, запчасти и элементы, действительно нужные на передовой.

"Мы не можем вернуться на фронт, но благодаря таким инициативам можем поддерживать своих и передавать помощь", – поделился ветеран Александр Охримчук.

Участники обсуждали, как именно эти навыки применять на практике. Для многих это может стать возможностью обрести новую деятельность вне службы. По словам руководительницы ячейки Елены Демишевой, эти меры помогают военным адаптироваться к гражданской жизни, оставаться активными и одновременно поддерживать собратьев.

