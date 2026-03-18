18 марта 2026, 16:45

В Днепропетровской области ветеранов познакомили с 3D-печатью

Фото: ГО Захист Держави
В Днепропетровской области ОО "Защита государства" провело практическую лекцию по 3D-печати для ветеранов. Военным показали, чем эти технологии могут быть полезны как в обиходе, так и для фронта

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews.

Ветеран и специалист по 3D-моделированию Антон Бурда отметил, что нужно только материализовать идею и можно создавать нужные вещи. Например, 3D-печать позволяет производить технические детали, запчасти и элементы, действительно нужные на передовой.

"Мы не можем вернуться на фронт, но благодаря таким инициативам можем поддерживать своих и передавать помощь", – поделился ветеран Александр Охримчук.

Участники обсуждали, как именно эти навыки применять на практике. Для многих это может стать возможностью обрести новую деятельность вне службы. По словам руководительницы ячейки Елены Демишевой, эти меры помогают военным адаптироваться к гражданской жизни, оставаться активными и одновременно поддерживать собратьев.

Напомним, в Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

3D принтер ветераны активисты Днепропетровская область
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
